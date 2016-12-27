Participe de nossa página de fãs
WPR_Histogram - indicador para MetaTrader 5
O indicador WPR clássico, implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.
Fig.1. O indicador WPR_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14931
O indicador clássico DeMarker implementado como um histograma com uma indicação de cor na entrada das áreas sobrecompradas e sobrevendidas.RSI_Histogram
O indicador clássico RSI implementado como um histograma com uma indicação de cor da entrada nas áreas sobrecomprada e sobrevendidas.
O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.Stochastic_Histogram
O Oscilador Estocástico clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as interseções do oscilador.