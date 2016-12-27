Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1555
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador clássico RSI implementado como um histograma com uma indicação de cor da entrada nas áreas sobrecomprada e sobrevendidas.
Fig.1. O indicador RSI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14923
PriceGrid
O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.ColorXMACDCandle
O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas.
DeMarker_Histogram
O indicador clássico DeMarker implementado como um histograma com uma indicação de cor na entrada das áreas sobrecompradas e sobrevendidas.WPR_Histogram
O indicador WPR clássico, implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.