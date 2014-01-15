Participe de nossa página de fãs
XMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1587
Versão padrão do indicador MACD que permite definir um período de tempo diferente do gráfico. O indicador também permite que os traders selecionem o histograma ou alguma linha de sinal entre os dez algoritmos de suavização possíveis.
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
A cor do histograma ou da linha de sinal se altera conforme a situação atual do mercado.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no artigo Effective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators and Expert Advisors .
Coloque o indicador ColorXMACD.mq5 em terminal_directory\MQL5\Indicators.
Imagem:
Fig.1. ColorXMACD_HTF com o parâmetro ReDraw igual a false
Fig.2. ColorXMACD_HTF com o parâmetro ReDraw igual a true
