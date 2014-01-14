Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Extrapolação Fourier de preço - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir
- Visualizações:
- 4231
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um modelo trigonométrico multi-harmônico (ou multi-tom) de uma série de preços x[i], i=1..n, é obtido pela fórmula:
x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )
onde:
- x[i] - Preço conhecido na barra i-th, total n dos preços conhecidos;
- m - inclinação;
- a[h] e b[h] - dimensionamento de coeficientes harmônicos;
- w[h] - freqüência harmônica;
- h - número harmônico;
- H - total de números harmônico embutidos .
Montar este modelo significa encontrar m,a[h], b[h] e w[h] que fazem os valores modelados estarem perto dos valores reais. Encontrar as freqüências harmônicas w[h] é a parte mais difícil da montagem de um modelo trigonométrico. No caso de uma série Fourier, estas frequências encontram-se fixadas em 2*pi*h/n. Mas a série de extrapolação Fourier significa simplesmente a repetição dos n preços conhecidos para previsão futura.
Este indicador utiliza o algoritmo Quinn-Fernandes para encontrar as frequências harmônicas. Ele encaixa a série trigonométrica harmônica, uma a uma até que o número harmônico total H é atingido. Após a montagem de uma nova harmônica, o algoritmo codificado calcula o resíduo entre o modelo atualizado, os valores reais e encaixa uma nova harmônica ao resíduo.
O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:
- Npast - número de barras conhecidas para que a série trigonométrica seja encaixada;
- Nfut - número da previsão das barras futuras;
- Nharm - total dos números harmônicos no modelo;
- FreqTOL - tolerância dos cálculos da frequência.
O indicador plota duas curvas: a curva azul indica valores modelados conhecidos e a curva vermelha indica os valores futuros a serem modelados.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/130
O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.iS7N_TREND_1
Indicador de tendência com algoritmos de suavização simples.
O indicador desenha as linhas do início do dia e seus valores de máximo e mínimo.Extrapolação AR de preço
Este indicador usa um modelo auto-regressivo de extrapolação de preços.