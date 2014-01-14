CodeBaseSeções
Extrapolação Fourier de preço - indicador para MetaTrader 5

gpwr
Publicado por:
Vladimir
Visualizações:
4231
Avaliação:
(64)
Publicado:
Atualizado:
Um modelo trigonométrico multi-harmônico (ou multi-tom) de uma série de preços x[i], i=1..n, é obtido pela fórmula:

x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

onde:

  • x[i] - Preço conhecido na barra i-th, total n dos preços conhecidos;
  • m - inclinação;
  • a[h] e b[h] - dimensionamento de coeficientes harmônicos;
  • w[h] - freqüência harmônica;
  • h - número harmônico;
  • H - total de números harmônico embutidos .

Montar este modelo significa encontrar m,a[h], b[h] e w[h] que fazem os valores modelados estarem perto dos valores reais. Encontrar as freqüências harmônicas w[h] é a parte mais difícil da montagem de um modelo trigonométrico. No caso de uma série Fourier, estas frequências encontram-se fixadas em 2*pi*h/n. Mas a série de extrapolação Fourier significa simplesmente a repetição dos n preços conhecidos para previsão futura.

Este indicador utiliza o algoritmo Quinn-Fernandes para encontrar as frequências harmônicas. Ele encaixa a série trigonométrica harmônica, uma a uma até que o número harmônico total H é atingido. Após a montagem de uma nova harmônica, o algoritmo codificado calcula o resíduo entre o modelo atualizado, os valores reais e encaixa uma nova harmônica ao resíduo.

O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:

  • Npast - número de barras conhecidas para que a série trigonométrica seja encaixada;
  • Nfut - número da previsão das barras futuras;
  • Nharm - total dos números harmônicos no modelo;
  • FreqTOL - tolerância dos cálculos da frequência.

O indicador plota duas curvas: a curva azul indica valores modelados conhecidos e a curva vermelha indica os valores futuros a serem modelados.

Extrapolação Fourier de preço

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/130

