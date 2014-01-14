Extrapolação Fourier de preço

Um modelo trigonométrico multi-harmônico (ou multi-tom) de uma série de preços x[i], i=1..n, é obtido pela fórmula:

x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

onde:



x[i] - Preço conhecido na barra i-th, total n dos preços conhecidos;

m - inclinação;

a[h] e b[h] - dimensionamento de coeficientes harmônicos;

w[h] - freqüência harmônica;

h - número harmônico;

H - total de números harmônico embutidos .

Montar este modelo significa encontrar m,a[h], b[h] e w[h] que fazem os valores modelados estarem perto dos valores reais. Encontrar as freqüências harmônicas w[h] é a parte mais difícil da montagem de um modelo trigonométrico. No caso de uma série Fourier, estas frequências encontram-se fixadas em 2*pi*h/n. Mas a série de extrapolação Fourier significa simplesmente a repetição dos n preços conhecidos para previsão futura.



Este indicador utiliza o algoritmo Quinn-Fernandes para encontrar as frequências harmônicas. Ele encaixa a série trigonométrica harmônica, uma a uma até que o número harmônico total H é atingido. Após a montagem de uma nova harmônica, o algoritmo codificado calcula o resíduo entre o modelo atualizado, os valores reais e encaixa uma nova harmônica ao resíduo.

O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:

Npast - número de barras conhecidas para que a série trigonométrica seja encaixada;

Nfut - número da previsão das barras futuras;

Nharm - total dos números harmônicos no modelo;

FreqTOL - tolerância dos cálculos da frequência.



O indicador plota duas curvas: a curva azul indica valores modelados conhecidos e a curva vermelha indica os valores futuros a serem modelados.