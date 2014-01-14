CodeBaseSeções
Indicadores

Extrapolação AR de preço - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Vladimir
Visualizações:
3788
Avaliação:
(41)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um modelo auto-regressivo (AR) (ou previsão linear) é obtido por:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

onde:

  • x[n] é o valor previsto de uma série de tempo;
  • x[n-p]..x[n-1] são os valores conhecidos de uma mesma série de tempo;
  • a[1]..a[p] são os coeficientes do modelo, p é a ordem do modelo.

Os modelos coeficientes a[1]..a[p] pode ser ajustados aos dados conhecidos por vários métodos. Este indicador usa o método Burg.

As entradas do indicador são:

  • UseDiff - um interruptor booleano que usa as diferenças de preços ao invés dos próprios preços.
  • Ncoef - número de coeficientes do modelo (ordem do modelo)
  • Nfut - número das futuras barras
  • kPast - número de barras conhecidas em incrementos Ncoef(deve ser >=1)

O indicador plota duas curvas: a curva azul representa as saídas do modelo durante a sua instalação, a curva vermelha mostra as previsões futuras

Imagens:

UseDiff=false:

Extrapolação AR de preço

UseDiff=true:

Extrapolação AR de preço

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/129

