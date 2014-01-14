Extrapolação AR de preço

Um modelo auto-regressivo (AR) (ou previsão linear) é obtido por:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

onde:



x[n] é o valor previsto de uma série de tempo;

x[n-p]..x[n-1] são os valores conhecidos de uma mesma série de tempo;

a[1]..a[p] são os coeficientes do modelo, p é a ordem do modelo.



Os modelos coeficientes a[1]..a[p] pode ser ajustados aos dados conhecidos por vários métodos. Este indicador usa o método Burg.

As entradas do indicador são:

UseDiff - um interruptor booleano que usa as diferenças de preços ao invés dos próprios preços.

Ncoef - número de coeficientes do modelo (ordem do modelo)

Nfut - número das futuras barras

kPast - número de barras conhecidas em incrementos Ncoef(deve ser >=1)

O indicador plota duas curvas: a curva azul representa as saídas do modelo durante a sua instalação, a curva vermelha mostra as previsões futuras



Imagens:



UseDiff=false:





UseDiff=true: