Extrapolação AR de preço - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir
- 3788
Um modelo auto-regressivo (AR) (ou previsão linear) é obtido por:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
onde:
- x[n] é o valor previsto de uma série de tempo;
- x[n-p]..x[n-1] são os valores conhecidos de uma mesma série de tempo;
- a[1]..a[p] são os coeficientes do modelo, p é a ordem do modelo.
Os modelos coeficientes a[1]..a[p] pode ser ajustados aos dados conhecidos por vários métodos. Este indicador usa o método Burg.
As entradas do indicador são:
- UseDiff - um interruptor booleano que usa as diferenças de preços ao invés dos próprios preços.
- Ncoef - número de coeficientes do modelo (ordem do modelo)
- Nfut - número das futuras barras
- kPast - número de barras conhecidas em incrementos Ncoef(deve ser >=1)
O indicador plota duas curvas: a curva azul representa as saídas do modelo durante a sua instalação, a curva vermelha mostra as previsões futuras
Imagens:
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/129
