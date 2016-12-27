Autor real:

Serkov Alexandr

Um indicador simples e claro. O indicador considera que há uma tendência de baixa, se a mínima atual for menor do que a mínima localizada N barras atrás.

Por outro lado, há uma tendência de alta, se a máxima atual for maior do que a máxima localizada N barras atrás. Você pode definir a profundidade de verificação nas propriedades. O indicador é bom para encontrar reversões e usá-los como pontos de entrada.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.09.2014.

Fig.1. O indicador Extrem_N