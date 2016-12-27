CodeBaseSeções
Extrem_N - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Serkov Alexandr

Um indicador simples e claro. O indicador considera que há uma tendência de baixa, se a mínima atual for menor do que a mínima localizada N barras atrás.

Por outro lado, há uma tendência de alta, se a máxima atual for maior do que a máxima localizada N barras atrás. Você pode definir a profundidade de verificação nas propriedades. O indicador é bom para encontrar reversões e usá-los como pontos de entrada.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.09.2014.

Fig.1. O indicador Extrem_N

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14872

Notches_HTF Notches_HTF

O indicador Notches com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

XMA_BBx7 XMA_BBx7

Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

O indicador Extrem_N com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

XMA_BBx7_HTF XMA_BBx7_HTF

O indicador XMA_BBx7 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.