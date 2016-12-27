Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XMA_BBx7 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 794
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador XMA_BBx7
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14870
O indicador BB_OsMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.ForexLine_HTF
O indicador ForexLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador Notches com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Extrem_N
Este é um indicador simples e claro, que determina o crescimento da máxima e o decrescimento da mínima.