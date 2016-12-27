CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BBx7 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
794
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
xma_bbx7.mq5 (16.02 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_BBx7

Fig.1. O indicador XMA_BBx7

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14870

BB_OsMA_HTF BB_OsMA_HTF

O indicador BB_OsMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

ForexLine_HTF ForexLine_HTF

O indicador ForexLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Notches_HTF Notches_HTF

O indicador Notches com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Extrem_N Extrem_N

Este é um indicador simples e claro, que determina o crescimento da máxima e o decrescimento da mínima.