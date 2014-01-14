Participe de nossa página de fãs
Trend - indicador para MetaTrader 5
2107
- 2107
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real:
Ramdass
Indicador de tendência desenhado na forma de nuvem colorida. A cor da nuvem corresponde a direção da tendência e sua largura corresponde a força da tendência. O indicador desenha com base em três indicadores técnicos, são eles: iBearsPower, iBullsPower e Bollinger Bands®.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.
Fig.1 Indicador Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1486
