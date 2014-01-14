Autor real:

Ramdass

Indicador de tendência desenhado na forma de nuvem colorida. A cor da nuvem corresponde a direção da tendência e sua largura corresponde a força da tendência. O indicador desenha com base em três indicadores técnicos, são eles: iBearsPower, iBullsPower e Bollinger Bands®.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.

Fig.1 Indicador Trend