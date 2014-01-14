Participe de nossa página de fãs
Script para Ordem Limit Stop
4793
Ele destina-se a negociação de ruptura sobre os níveis suporte/resistência. Por exemplo, ao tocar o nível suporte, apesar da ordem de limite, o script define os lugares de comprar no preço indicado pelo trader (em 5-10 pips acima do nível) e em caso de sucesso, ele registra as saídas. Assim, se em vez do avanço esperado de ruptura o nível não for quebrado, então o negócio não será executado. Ou seja, tal abordagem serve como um filtro permitindo controlar sinais falsos e fracos.
Parâmetros:
- Lot - volume das transações.
- Limit Price - o preço limite quando a ordem stop será definida.
- Stop Price - preço em que a ordem stop será definida
- Stop Loss (pips) - stop loss em pips.
- Take Profit (pips) - take profit em pips.
- Sleep - intervalo da verificação do mercado em segundos.
Características:
- não é necessário visualizar o tipo de ordem, se o Limite de Preço é menor do que o Preço do Stop então a ordem pendente Buy Stop será definida, se o Limite de Preço é maior do que o Preço do Stop então a ordem pendente Sell Stop será definida.
- a distância entre Limite de Preço e o Preço de Stop deve ser menor do que o deslocamento mínimo em relação ao preço atual(caso contrário, os preços indicados será considerados falsos). Se os parâmetros stop loss ou take profit são menores do que Nível de Stop, o script se auto corrige.
- quando anexar ao gráfico, todos os parâmetros de entrada serão verificados. Se algum deles é falso, o script gera o registro de entrada correspondente e faz o registro de saída. Se tudo for verdade, o registro exibirá o tipo da ordem esperada (Buy Stop ou Sell Stop), volume, limite e preços de stops.
Importante: se os parâmetros de entrada são verdadeiros, o script registra somente após a colocação da ordem. Portanto, se os acontecimentos no mercado forem desencadeados de qualquer outra forma diferente, excluir o script manualmente do gráfico.
