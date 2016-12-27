CodeBaseSeções
XEnvelopes - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador clássico Envelopes que utiliza os algoritmos de cálculo da média universal e preenche o canal com um fundo colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador XEnvelopes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14742

