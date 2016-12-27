Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XEnvelopes - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1224
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador clássico Envelopes que utiliza os algoritmos de cálculo da média universal e preenche o canal com um fundo colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador XEnvelopes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14742
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos "fósforos" e da cor de suas cabeças. Cada "fósforo" representa uma linha entre o preço de abertura suavizado de uma barra e o preço de fechamento suavizado da próxima.CCI_On_StepChannel_HTF
O CCI_On_StepChannel com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O XEnvelopes com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.TripleBolling_Modified
O indicador desenha três pares das Bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente. Modificada para aceitar todos os parâmetros das bandas de Bollinger.