Dois canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem. O primeiro canal é desenhado em uma cor cinza pálida, o topo do segundo canal, que se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor verde pálida, e na parte inferior do segundo canal, que também se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor rosa pálida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O Indicador XEnvelopes2