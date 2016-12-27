Participe de nossa página de fãs
XEnvelopes2 - indicador para MetaTrader 5
Dois canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem. O primeiro canal é desenhado em uma cor cinza pálida, o topo do segundo canal, que se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor verde pálida, e na parte inferior do segundo canal, que também se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor rosa pálida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O Indicador XEnvelopes2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14750
O indicador desenha três pares das Bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente. Modificada para aceitar todos os parâmetros das bandas de Bollinger.XEnvelopes_HTF
O XEnvelopes com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador XEnvelopes2 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.XEnvelopes3
Três canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem.