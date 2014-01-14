Participe de nossa página de fãs
Triple Bolling - indicador para MetaTrader 5
- 2207
A apresentação avançada do indicador Bollinger Bands que permite visualizar os candles de minutos em particular.
Na verdade, o indicador de desenha de três pares das bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente. Período padrão é 50, é desenvolvido para trabalhar especialmente nos candles de minuto.
Foi desenvolvido para o conforto de não ter de providenciar três indicadores de uma vez no gráfico e para não alterar os períodos de desvio e coloração manualmente, assim não carrega o processador por meio de cálculos triplos...
Este é o Indicador HILO.WPR_Hist
O indicador procura pelos topos e fundos do movimento dos preços.
Sistema de negociação baseado no indicador ColorCoppock.Range
O indicador Range calcula a faixa de expansão do índice e exibe a faixa da mudança de preço na barra atual.