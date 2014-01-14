CodeBaseSeções
Triple Bolling - indicador para MetaTrader 5

A apresentação avançada do indicador Bollinger Bands que permite visualizar os candles de minutos em particular.

Na verdade, o indicador de desenha de três pares das bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente. Período padrão é 50, é desenvolvido para trabalhar especialmente nos candles de minuto.

Foi desenvolvido para o conforto de não ter de providenciar três indicadores de uma vez no gráfico e para não alterar os períodos de desvio e coloração manualmente, assim não carrega o processador por meio de cálculos triplos...

Triple Bolling

