Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XEnvelopes_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 778
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O XEnvelopes com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador XEnvelopes.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador XEnvelopes_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14743
O indicador clássico Envelopes que utiliza os algoritmos de cálculo da média universal e preenche o canal com um fundo colorido.RJTX_Matches_Smoothed
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos "fósforos" e da cor de suas cabeças. Cada "fósforo" representa uma linha entre o preço de abertura suavizado de uma barra e o preço de fechamento suavizado da próxima.
O indicador desenha três pares das Bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente. Modificada para aceitar todos os parâmetros das bandas de Bollinger.XEnvelopes2
Dois canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem.