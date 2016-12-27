Participe de nossa página de fãs
BaseVolatility_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 849
- 849
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador BaseVolatility com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador BaseVolatility.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador BaseVolatility_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14730
