ColorBullsGap_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
989
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorBullsGap com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorBullsGap.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorBullsGap_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14712

Stream Stream

O indicador marca as barras, o tamanho que excede o valor especificado nas configurações. O corpo da barra, o preço de abertura e o preço de fechamento da barra são levados em consideração.

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de uma negociação gerada pelo indicador METRO_Stochastic_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou a direção do negócio, gerando alertas ou notificações sonoras se há sinais para a realização de negócios .

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

O indicador ColorBearsGap com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado nos extremos dos preços para o período determinado pelos parâmetros de entrada do indicador.