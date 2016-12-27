O indicador marca as barras, o tamanho que excede o valor especificado nas configurações. O corpo da barra, o preço de abertura e o preço de fechamento da barra são levados em consideração.

O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de uma negociação gerada pelo indicador METRO_Stochastic_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou a direção do negócio, gerando alertas ou notificações sonoras se há sinais para a realização de negócios .