ColorBullsGap_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
982
等级:
(15)
已发布:
已更新:
colorbullsgap.mq5 (7.84 KB) 预览
colorbullsgap_htf.mq5 (9.58 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
指标 ColorBullsGap 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorBullsGap.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 ColorBullsGap_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14712

Stream Stream

指标标记出大小超过设置中指定值的柱线。柱线实体是考虑柱线的开盘价和收盘价。

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

指标 METRO_Stochastic_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_Stochastic_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

指标 ColorBearsGap 在输入参数中有时间帧选项。

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

一款信号量指标, 基于输入参数所确定周期内的价格极值。