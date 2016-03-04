CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorBullsGap - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
998
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe os gaps do preço do gráfico de vela ColorBullsCandle. Tais gaps, geralmente, antecipam a continuação da tendência a curto prazo do movimento do preço. Deve-se notar que uma nova barra do indicador histograma aparece quando as barras totalmente formadas se alteram e estão prontas para análise logo em seguida de sua aparição.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador ColorBullsGap

Figura 1. O indicador ColorBullsGap

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14318

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBulls.

Exp_ColorBears Exp_ColorBears

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBears.

ColorBearsGap ColorBearsGap

O indicador exibe os gaps de preço do gráfico de vela do ColorBearsCandle.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

O ColorBears com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.