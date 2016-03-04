Participe de nossa página de fãs
ColorBullsGap - indicador para MetaTrader 5
O indicador exibe os gaps do preço do gráfico de vela ColorBullsCandle. Tais gaps, geralmente, antecipam a continuação da tendência a curto prazo do movimento do preço. Deve-se notar que uma nova barra do indicador histograma aparece quando as barras totalmente formadas se alteram e estão prontas para análise logo em seguida de sua aparição.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador ColorBullsGap
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14318
