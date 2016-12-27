CodeBaseSeções
Indicadores

Stream - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Yuriy Tokman (YTG)

O indicador marca as barras, o tamanho que excede o valor especificado nas configurações. O corpo da barra, o preço de abertura e o preço de fechamento da barra são levados em consideração.

//+----------------------------------------------+
// | Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // Tamanho mínimo do corpo da barra para acionamento

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 22.01.2016.

Figura 1. O indicador Stream

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14710

