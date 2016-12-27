Participe de nossa página de fãs
O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de uma negociação gerada pelo indicador METRO_Stochastic_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou a direção do negócio, gerando alertas ou notificações sonoras se há sinais para a realização de negócios .
Se a tendência continua na barra selecionada, o indicador faz a alerta por meio de um objeto gráfico sob a forma de um volante redondo, cuja cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou no barra selecionada, os sinais do indicador é exibido por meio de uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para cálculo input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input int Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; input int StepSizeFast=5; // Passo rápido input int StepSizeSlow=15; // Passo lento input ENUM_STO_PRICE Applied_price=STO_LOWHIGH; // Tipo do preço ou manipulador
- Os parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrAqua; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrGold; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Nome de exibição do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção da indicação de acionamentos input uint AlertCount=0; // Número de alertas gerados
No caso de vários indicadores METRO_Stochastic_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).
Este indicador requer o arquivo do indicador METRO_Stochastic.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Figura 1. O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência
Fig. 2. O indicador de sinal METRO_Stochastic_HTF_Signal para negociação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14705
