O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de uma negociação gerada pelo indicador METRO_Stochastic_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou a direção do negócio, gerando alertas ou notificações sonoras se há sinais para a realização de negócios .

Se a tendência continua na barra selecionada, o indicador faz a alerta por meio de um objeto gráfico sob a forma de um volante redondo, cuja cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou no barra selecionada, os sinais do indicador é exibido por meio de uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Os parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_Sign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input int Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ; input ENUM_STO_PRICE Applied_price= STO_LOWHIGH ;

Os parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrGold ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores METRO_Stochastic_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).

Este indicador requer o arquivo do indicador METRO_Stochastic.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_Stochastic_HTF_Signal para negociação