Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorBullsGap_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1577
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBullsGap.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorBullsGap_HTF
Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.METRO_WPR_HTF_Signal
Индикатор METRO_WPR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_WPR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AlphaTrendSpotter-pa_free
Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.