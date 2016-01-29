Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.

Индикатор METRO_WPR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_WPR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.