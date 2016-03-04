CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

METRO_XRSX_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3471
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

METRO_XRSX_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_XRSX_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador             |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período do indicador para cálculo
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA;           // Método da média do preço
input int DPeriod=15;                                  // Período da média móvel
input int DPhase=100;                                  // Parâmetro da média da média móvel
3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição;
//---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento
input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX;           // Método da média da linha de sinal
input int SPeriod=7;                                   // Período da linha de sinal
input int SPhase=100;                                  // Parâmetro da linha de sinal
3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição;
//---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // Constante do preço
input int StepSizeFast=5;                              // Passo rápido
input int StepSizeSlow=15;                             // Passo lento

  2. Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: 
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Nome de exibição do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de indicação para acionamento
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

No caso de vários indicadores METRO_XRSX_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter sua própria variável string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).

Coloque o arquivos dos indicadores METRO_XRSX_Sign.mq5 e XRSX.mq5 compilados em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. O indicador METRO_XRSX_HTF_Signal. Um sinal de continuação de tendência

Figura 1. O indicador METRO_XRSX_HTF_Signal. Um sinal de continuação de tendência

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_XRSX_HTF_Signal para negociação

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_XRSX_HTF_Signal para negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14699

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Três indicadores de Média Móvel Exponencial Dupla com três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.

DEMA_HTF DEMA_HTF

O indicador Média Móvel Exponencia Dupla com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

RegularExpressions na MQL5 para trabalhar com expressões regulares RegularExpressions na MQL5 para trabalhar com expressões regulares

As expressões regulares proporcionam uma linguagem formal para processar textos de modo flexível e eficiente. Cada expressão regular é um padrão (máscara) para o qual o processador de expressões regulares tenta encontrar uma correspondência no texto fonte. O padrão compõe-se de designações, operadores ou construções, constituídas por um ou vários caracteres.

Exp_SuperTrend Exp_SuperTrend

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Supertrend.