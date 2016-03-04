METRO_XRSX_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_XRSX_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_Sign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 15 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; input int SPeriod= 7 ; input int SPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 15 ;

Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores METRO_XRSX_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter sua própria variável string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).

Coloque o arquivos dos indicadores METRO_XRSX_Sign.mq5 e XRSX.mq5 compilados em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. O indicador METRO_XRSX_HTF_Signal. Um sinal de continuação de tendência

Fig. 2. O indicador de sinal METRO_XRSX_HTF_Signal para negociação