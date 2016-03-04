Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
METRO_XRSX_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3471
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
METRO_XRSX_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_XRSX_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.
No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para cálculo input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Método da média do preço input int DPeriod=15; // Período da média móvel input int DPhase=100; // Parâmetro da média da média móvel 3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição; //---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento input Smooth_Method SSmoothMethod=MODE_JurX; // Método da média da linha de sinal input int SPeriod=7; // Período da linha de sinal input int SPhase=100; // Parâmetro da linha de sinal 3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição; //---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante do preço input int StepSizeFast=5; // Passo rápido input int StepSizeSlow=15; // Passo lento
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Nome de exibição do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador METRO_XRSX_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de indicação para acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas
No caso de vários indicadores METRO_XRSX_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter sua própria variável string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).
Coloque o arquivos dos indicadores METRO_XRSX_Sign.mq5 e XRSX.mq5 compilados em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Figura 1. O indicador METRO_XRSX_HTF_Signal. Um sinal de continuação de tendência
Fig. 2. O indicador de sinal METRO_XRSX_HTF_Signal para negociação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14699
Três indicadores de Média Móvel Exponencial Dupla com três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.DEMA_HTF
O indicador Média Móvel Exponencia Dupla com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
As expressões regulares proporcionam uma linguagem formal para processar textos de modo flexível e eficiente. Cada expressão regular é um padrão (máscara) para o qual o processador de expressões regulares tenta encontrar uma correspondência no texto fonte. O padrão compõe-se de designações, operadores ou construções, constituídas por um ou vários caracteres.Exp_SuperTrend
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Supertrend.