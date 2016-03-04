Participe de nossa página de fãs
Três indicadores de Média Móvel Exponencial Dupla com três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.
Figura 1. Os indicadores DEMA_3HTF e DEMA_3HTF_
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14698
