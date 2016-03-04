O indicador demonstra a operação de obtenção dos ticks utilizando a função "CopyTicks", e permite comparar os três modos de obtenção dos ticks.

METRO_XRSX_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_XRSX_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção da transação e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.

As expressões regulares proporcionam uma linguagem formal para processar textos de modo flexível e eficiente. Cada expressão regular é um padrão (máscara) para o qual o processador de expressões regulares tenta encontrar uma correspondência no texto fonte. O padrão compõe-se de designações, operadores ou construções, constituídas por um ou vários caracteres.