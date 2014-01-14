Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MBKAsctrend3 - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- Nikolay Kositsin
1610
- 1610
- Avaliação:
-
2014-01-14
- Atualizado:
Autor real:
Matt Kennel
Típico indicador de sinal do tipo semáforo que exibe os pontos de entrada no mercado utilizando setas coloridas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/775
RSI Fan
Um leque de indicadores de RSI, em que o período é definido por um das quatro progressões.ang_AZad_Css
O indicador de tendência desenhada na forma de nuvem colorida.
MA Fan
Um leque de indicadores de MA, o período das MAs é definido por quatro tipos de progressões.Change Of Volatility
Este indicador especifica a volatilidade do mercado bem como seu desvio padrão.