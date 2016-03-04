Participe de nossa página de fãs
Awesome_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Awesome_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.
No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador Awesome_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para cálculo input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método da média para o histograma Awesome input int Fast_XMA = 5; // Período da média móvel rápida input int Slow_XMA = 34; // Período da média móvel lenta input int XPhase = 100; // Parâmetro da média das médias móveis 3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição; //---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento input Smooth_Method Signal_Method=MODE_SMA; // Método da média da linha de sinal input int Signal_XMA=5; // Período da linha de sinal input int Signal_Phase=100; // Parâmetro da linha de sinal //---- ele varia com o intervalo de -100 ... +100, //---- impacta a qualidade do processo transicional; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Constante do preço
- Parâmetros de entrada do indicador Awesome_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Nome de exibição do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador Awesome_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de indicação para acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas
No caso de vários indicadores Awesome_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor de string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).
Este indicador requer o arquivo do indicador Awesome_Sign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Figura 1. O indicador Awesome_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência
Fig. 2. O sinal do indicador Awesome_HTF_Signal para negociação
