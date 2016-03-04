Awesome_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Awesome_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, os alertas do indicador pelo objeto gráfico sob a forma de um volante em que a cor corresponde a uma direção da tendência. Se a tendência mudar na barra selecionada, o indicador mostrará uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção do negócio.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador Awesome_Sign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int Fast_XMA = 5 ; input int Slow_XMA = 34 ; input int XPhase = 100 ; input Smooth_Method Signal_Method= MODE_SMA ; input int Signal_XMA= 5 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; Parâmetros de entrada do indicador Awesome_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador Awesome_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores Awesome_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor de string Symbols_Sirname (nome etiqueta do indicador).

Este indicador requer o arquivo do indicador Awesome_Sign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. O indicador Awesome_HTF_Signal. Um sinal de continuação da tendência

Fig. 2. O sinal do indicador Awesome_HTF_Signal para negociação