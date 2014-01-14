Universal Oscillator

O objetivo é simplificar o uso de diferentes osciladores, colocando em único indicador os osciladores mais populares, exceto para os níveis simples adicionando dois tipos dinâmicos realizados com base em Média Móvel e Bandas Bollinger.

Parâmetros:

Oscillator - selecione o oscilador exibido

- selecione o oscilador exibido Period - um período. É também o Períod %К para o Stochastic e parâmetro rápido da ЕМА para MACD.

- um período. É também o Períod %К para o Stochastic e parâmetro rápido da ЕМА para MACD. Applied Price - preço usado (nem todos osciladores usam este parâmetro). Variantes possíveis: Open, High, Low, Close, Median, Typical, Weighted. Deve-se lembrar que ao contrário da maioria dos osciladores, onde os fechamentos de preço (Close) são usados​​, a CCI usa Preço Típico (Typical).

- preço usado (nem todos osciladores usam este parâmetro). Variantes possíveis: Open, High, Low, Close, Median, Typical, Weighted. Deve-se lembrar que ao contrário da maioria dos osciladores, onde os fechamentos de preço (Close) são usados​​, a CCI usa Preço Típico (Typical). Draw Mode - modo de apresentação (Linha, Preenchimento, Histograma).

- modo de apresentação (Linha, Preenchimento, Histograma). Levels Mode - modo em níveis sobre-comprados / sobre-vendidos. Opções disponíveis: 1) o modo com valor de nível "Constant" são os níveis "padrão" que representam as linhas horizontais; 2) o modo "Moving Average" é uma linha central de média móvel de valores do oscilador, onde os níveis sobre-comprado/sobrevendido são linhas "paralelas" para uma distância definida em níveis Indent/Deviation; 3) o modo "Bands Bollinger" é o análogo do indicador Bandas Bollinger, mas ele é desenhado de acordo com os valores do oscilador.

- modo em níveis sobre-comprados / sobre-vendidos. Opções disponíveis: 1) o modo com valor de nível "Constant" são os níveis "padrão" que representam as linhas horizontais; 2) o modo "Moving Average" é uma linha central de média móvel de valores do oscilador, onde os níveis sobre-comprado/sobrevendido são linhas "paralelas" para uma distância definida em níveis Indent/Deviation; 3) o modo "Bands Bollinger" é o análogo do indicador Bandas Bollinger, mas ele é desenhado de acordo com os valores do oscilador. Levels Period - o período de níveis dinâmicos (para Modo Moving Average e Modo Bollinger Bands).

- o período de níveis dinâmicos (para Modo Moving Average e Modo Bollinger Bands). Levels Indent / Deviation - o tamanho do deslocamento do nível do oscilador central para os valores de nível do modo Constant, Moving Average ou desvio para o modo Bollinger Bands.

- o tamanho do deslocamento do nível do oscilador central para os valores de nível do modo Constant, Moving Average ou desvio para o modo Bollinger Bands. Levels Auto Correction - correção automática de níveis Se o valor do parâmetro anterior está incorreto, o indicador irá corrigi-lo automaticamente e exibir a mensagem no arquivo log. Importante: o valor de desvio para o Modo Bollinger Bands podem ser corrigidas automaticamente para todos os tipos de osciladores, mas se você usar o modo de valor de nível do modo Constant ou Moving Average para os indicadores: Bears Power, Bulls Power and MACD oscillators, a correção automática não está disponível! O indicador está conectado com o demais intervalos de valores destes osciladores dependendo do timeframe e instrumento financeiro.

- correção automática de níveis Se o valor do parâmetro anterior está incorreto, o indicador irá corrigi-lo automaticamente e exibir a mensagem no arquivo log. o valor de desvio para o Modo Bollinger Bands podem ser corrigidas automaticamente para todos os tipos de osciladores, mas se você usar o modo de valor de nível do modo Constant ou Moving Average para os indicadores: Bears Power, Bulls Power and MACD oscillators, a correção automática não está disponível! O indicador está conectado com o demais intervalos de valores destes osciladores dependendo do timeframe e instrumento financeiro. Stoch %D / MACD Slow EMA - período %D Stochastics ou ЕМА Lenta do MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.

- período %D Stochastics ou ЕМА Lenta do MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado. Stoch Slowing / MACD Signal - Stochastics Lenta ou Sinal MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.

- Stochastics Lenta ou Sinal MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado. Stochastic Price - preços aplicados para cálculo Stochastic (Low/High ou Close/Close). Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.

Existem algumas variantes do indicador com parâmetros diferentes:

Recomendações: