Universal Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Visualizações:
2945
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
O objetivo é simplificar o uso de diferentes osciladores, colocando em único indicador os osciladores mais populares, exceto para os níveis simples adicionando dois tipos dinâmicos realizados com base em Média Móvel e Bandas Bollinger.

Parâmetros:

  • Oscillator - selecione o oscilador exibido
  • Period - um período. É também o Períod %К para o Stochastic e parâmetro rápido da ЕМА para MACD.
  • Applied Price - preço usado (nem todos osciladores usam este parâmetro). Variantes possíveis: Open, High, Low, Close, Median, Typical, Weighted. Deve-se lembrar que ao contrário da maioria dos osciladores, onde os fechamentos de preço (Close) são usados​​, a CCI usa Preço Típico (Typical).
  • Draw Mode - modo de apresentação (Linha, Preenchimento, Histograma).
  • Levels Mode - modo em níveis sobre-comprados / sobre-vendidos. Opções disponíveis: 1) o modo com valor de nível "Constant" são os níveis "padrão" que representam as linhas horizontais; 2) o modo "Moving Average" é uma linha central de média móvel de valores do oscilador, onde os níveis sobre-comprado/sobrevendido são linhas "paralelas" para uma distância definida em níveis Indent/Deviation; 3) o modo "Bands Bollinger" é o análogo do indicador Bandas Bollinger, mas ele é desenhado de acordo com os valores do oscilador.
  • Levels Period - o período de níveis dinâmicos (para Modo Moving Average e Modo Bollinger Bands).
  • Levels Indent / Deviation - o tamanho do deslocamento do nível do oscilador central para os valores de nível do modo Constant, Moving Average ou desvio para o modo Bollinger Bands.
  • Levels Auto Correction - correção automática de níveis Se o valor do parâmetro anterior está incorreto, o indicador irá corrigi-lo automaticamente e exibir a mensagem no arquivo log. Importante: o valor de desvio para o Modo Bollinger Bands podem ser corrigidas automaticamente para todos os tipos de osciladores, mas se você usar o modo de valor de nível do modo Constant ou Moving Average para os indicadores: Bears Power, Bulls Power and MACD oscillators, a correção automática não está disponível! O indicador está conectado com o demais intervalos de valores destes osciladores dependendo do timeframe e instrumento financeiro.
  • Stoch %D / MACD Slow EMA - período %D Stochastics ou ЕМА Lenta do MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.
  • Stoch Slowing / MACD Signal - Stochastics Lenta ou Sinal MACD. Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.
  • Stochastic Price - preços aplicados para cálculo Stochastic (Low/High ou Close/Close). Para o cálculo dos outros osciladores o parâmetro não é usado.

Existem algumas variantes do indicador com parâmetros diferentes:

Universal Oscillator

Recomendações:

  • Importante: se o tipo de oscilador é modificado para Bears Power, Bulls Power e MACD, o modo de construção dos níveis NÃO é igual ao Modo Bollinger Bands - defina o valor de deslocamento igual a 0, e em seguida, dependendo do timeframe ou par de moedas, selecionar o parâmetro necessário de deslocamento. 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1452

