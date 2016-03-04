Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorMETRO_XRSX - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1605
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_XRSX. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver mudança na cor da nuvem.
Coloque os arquivos compilados XRSX.ex5 e ColorMETRO_XRSX.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14546
O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.VKW_Bands_Modify_XRSX
O indicador para a determinação do momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_XRSX.
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador Awesome_Signal.METRO_XRSX_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador ColorMETRO_XRSX.