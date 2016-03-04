CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorMETRO_XRSX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1605
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_colormetro_xrsx.mq5 (8.38 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) visualização
xrsx.mq5 (12.14 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação utilizando o indicador ColorMETRO_XRSX. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver mudança na cor da nuvem.

Coloque os arquivos compilados XRSX.ex5 e ColorMETRO_XRSX.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14546

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

O indicador para a determinação do momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_XRSX.

Awesome_Sign Awesome_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador Awesome_Signal.

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de mudança de cor da nuvem do indicador ColorMETRO_XRSX.