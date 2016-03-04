Participe de nossa página de fãs
VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5
957
O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer os arquivos do indicador XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 e VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14544
