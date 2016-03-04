CodeBaseSeções
VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O VKW_Bands_Modify_XRSX com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer os arquivos do indicador XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 e VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14544

