O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer os arquivos do indicador VKW_Bands_Modify.mq5 e METRO.mq5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_HTF