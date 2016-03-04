Participe de nossa página de fãs
848
O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer os arquivos do indicador VKW_Bands_Modify.mq5 e METRO.mq5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14457
Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.METRO_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO.
O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.