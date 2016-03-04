CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VKW_Bands_Modify_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
848
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer os arquivos do indicador VKW_Bands_Modify.mq5 e METRO.mq5. Coloque-os em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_HTF

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14457

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.

METRO_Sign METRO_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO.

VKW_Bands_Modify_DeMarker VKW_Bands_Modify_DeMarker

O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker.

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.