METRO_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

igorad

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico DeMarker. O indicador DeMarker é representado pela cor roxa, a cor da nuvem muda de acordo com a direção da tendência. A cor azul da nuvem é um sinal para compra, o vermelho é para venda.

Figura 1. O indicador METRO_DeMarker

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14436

