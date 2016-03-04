Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
METRO_DeMarker_Sign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.
Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14456
METRO_Sign
Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO.Exp_ColorBullsGap
O Expert Advisor Exp_ColorBullsGap baseado nos sinais do indicador ColorBullsGap.
VKW_Bands_Modify_HTF
O VKW_Bands_Modify com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.VKW_Bands_Modify_DeMarker
O indicador para determinar o tempo em que as ordens pendentes devem ser colocadas, usando o oscilador ColorMETRO_DeMarker.