Indicadores

METRO_DeMarker_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1141
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de sinal de semáforo baseado na alteração da cor da nuvem do algoritmo do indicador METRO_DeMarker.

Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_Sign

Figura 1. O indicador METRO_DeMarker_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14456

