Digital_CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1223
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Ramdass
O indicador CCI utilizando um filtro digital.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 04/10/2007.
Figura 1. Digital_CCI_Woodies
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14490
