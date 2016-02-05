Autor real:

Ramdass

O indicador CCI utilizando um filtro digital.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 04/10/2007.

Figura 1. Digital_CCI_Woodies