Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
exp_digital_cci_woodies.mq5 (8.86 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
digital_cci_woodies.mq5 (10.7 KB) visualização
Sistema de negociação utilizando o indicador Digital_CCI_Woodies. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver mudança na cor da nuvem.

O Expert Advisor exige o arquivo do indicador Digital_CCI_Woodies.ex5 compilado. Coloque-o em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado do teste para 2014, GBPJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14492

