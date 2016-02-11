代码库部分
Digital_CCI_Woodies - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Ramdass

使用数字过滤器的CCI指标.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2007年10月4日发布于代码库中.

图 1. Digital_CCI_Woodies 指标

图 1. Digital_CCI_Woodies

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14490

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

使用iCCI_NR 指标的交易系统.

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

以一系列烛形形式实现的 iCCI_NR 指标.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的Digital_CCI_Woodies指标.

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

使用 Digital_CCI_Woodies 指标的交易系统.