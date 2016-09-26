CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Digital_CCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
711
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
digital_cci_woodies.mq5 (10.7 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ramdass

Der CCI mit der Verwendung der digitalen Filtration.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 04.10.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Digital_CCI_Woodies

in Abb.1. Digital_CCI_Woodies

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14490

VWAP - Volume Weighted Average Price VWAP - Volume Weighted Average Price

Der Indikator berechnet tagsüber, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators iCCI_NR.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

Der Indikator Digital_CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators Digital_CCI_Woodies.