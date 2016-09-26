und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Digital_CCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 711
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
Ramdass
Der CCI mit der Verwendung der digitalen Filtration.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 04.10.2007. veröffentlicht.
in Abb.1. Digital_CCI_Woodies
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14490
