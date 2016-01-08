無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Digital_CCI_Woodies - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Ramdass
デジタルフィルターを使用したインディケータCCIです。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2007年10月4日です。
図1. Digital_CCI_Woodies
Exp_iCCI_NR
インディケータiCCI_NRを使用した取引システムです。iCCI_NRCandle
ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。
Digital_CCI_Woodies_HTF
インディケータ Digital_CCI_Woodiesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_Digital_CCI_Woodies
インディケータDigital_CCI_Woodiesを使用した取引システムです。