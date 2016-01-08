コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Digital_CCI_Woodies - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
digital_cci_woodies.mq5 (10.7 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
実際の制作者：

Ramdass

デジタルフィルターを使用したインディケータCCIです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2007年10月4日です。

図1. インディケータ Digital_CCI_Woodies

図1. Digital_CCI_Woodies

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14490

