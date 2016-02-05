Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_iCCI_NR - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1019
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação utilizando o indicador iCCI_NR. O sinal da abertura de posição é formado no momento do fechamento da barra, se houver um rompimento dos níveis de suporte e resistência, com uma mudança de cor. Os sinais de fechamento da posição são formados, se houver um rompimento da linha média do indicador.
O Expert Advisor requer o arquivo do indicador iCCI_NR.ex5 compilado. Coloque-o em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14475
O indicador iCCI_NR implementado como uma sequência de velas.iCCI_NR_HTF
O iCCI_NR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador CCI utilizando um filtro digital.Digital_CCI_Woodies_HTF
O Digital_CCI_Woodies com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.