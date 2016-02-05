CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_iCCI_NR - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1019
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_icci_nr.mq5 (9.1 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
icci_nr.mq5 (9.96 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação utilizando o indicador iCCI_NR. O sinal da abertura de posição é formado no momento do fechamento da barra, se houver um rompimento dos níveis de suporte e resistência, com uma mudança de cor. Os sinais de fechamento da posição são formados, se houver um rompimento da linha média do indicador.

O Expert Advisor requer o arquivo do indicador iCCI_NR.ex5 compilado. Coloque-o em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14475

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

O indicador iCCI_NR implementado como uma sequência de velas.

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

O iCCI_NR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

O indicador CCI utilizando um filtro digital.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

O Digital_CCI_Woodies com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.