iCCI_NRCandle - indicador para MetaTrader 5
1216
-
Publicado:
Atualizado:
O iCCI_NR indicador implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo iCCI_NR.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador iCCI_NR.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador iCCI_NRCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14472
iCCI_NR_HTF
O iCCI_NR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.iCCI_NR
O indicador CCI sem ruído.
Exp_iCCI_NR
Sistema de negociação utilizando o indicador iCCI_NR.Digital_CCI_Woodies
O indicador CCI utilizando um filtro digital.