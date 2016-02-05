CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iCCI_NRCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1216
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O iCCI_NR indicador implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo iCCI_NR.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador iCCI_NR.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador iCCI_NRCandle

Figura 1. O indicador iCCI_NRCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14472

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

O iCCI_NR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

iCCI_NR iCCI_NR

O indicador CCI sem ruído.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Sistema de negociação utilizando o indicador iCCI_NR.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

O indicador CCI utilizando um filtro digital.