Digital_CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ramdass
Indicador CCI con uso de filtrado digital.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.10.2007.
Fig. 1. Digital_CCI_Woodies
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14490
Sistema comercial con uso del indicador iCCI_NR.iCCI_NRCandle
Indicador iCCI_NR en forma de vela.
Indicador Digital_CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Digital_CCI_Woodies
Sistema comercial con uso del indicador Digital_CCI_Woodies.