Digital_CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
925
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Ramdass

Indicador CCI con uso de filtrado digital.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.10.2007.

Fig. 1. Indicador Digital_CCI_Woodies

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14490

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Sistema comercial con uso del indicador iCCI_NR.

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

Indicador iCCI_NR en forma de vela.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

Indicador Digital_CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Sistema comercial con uso del indicador Digital_CCI_Woodies.