Digital_CCI_Woodies_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 909
- Publicado:
- Atualizado:
O Digital_CCI_Woodies com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Digital_CCI_Woodies.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador Digital_CCI_Woodies_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14491
