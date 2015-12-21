CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Digital_CCI_Woodies - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2094
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ramdass

Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.10.2007.

Рис.1. Индикатор Digital_CCI_Woodies

Рис.1. Digital_CCI_Woodies

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

Индикатор iCCI_NR в свечном виде.

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.

ColorMETRO_WPR ColorMETRO_WPR

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.