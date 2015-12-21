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Digital_CCI_Woodies - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.10.2007.
Рис.1. Digital_CCI_Woodies
Индикатор iCCI_NR в свечном виде.iCCI_NR_HTF
Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.ColorMETRO_WPR
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.