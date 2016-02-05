CodeBaseSeções
Indicadores

iCCI_NR - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Peter

O indicador CCI sem ruído. Uma opção para alterar a sensibilidade foi adicionada a este indicador análogo ao CCI através da implementação de um parâmetro de entrada adicional:

input uint Sens=1; // Limiar de sensibilidade

O indicador inclui uma indicação de cor em tons brilhantes quando ocorrerem rompimentos de nível:

input int HighLevel=+100;
input int MiddleLevel=0;
input int LowLevel=-100;

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 25/04/2011.

Figura 1. O indicador iCCI_NR

