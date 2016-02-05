Participe de nossa página de fãs
iCCI_NR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Peter
O indicador CCI sem ruído. Uma opção para alterar a sensibilidade foi adicionada a este indicador análogo ao CCI através da implementação de um parâmetro de entrada adicional:
input uint Sens=1; // Limiar de sensibilidade
O indicador inclui uma indicação de cor em tons brilhantes quando ocorrerem rompimentos de nível:
input int HighLevel=+100; input int MiddleLevel=0; input int LowLevel=-100;
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 25/04/2011.
Figura 1. O indicador iCCI_NR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14466
