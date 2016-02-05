Autor real:

Peter

O indicador CCI sem ruído. Uma opção para alterar a sensibilidade foi adicionada a este indicador análogo ao CCI através da implementação de um parâmetro de entrada adicional:

input uint Sens= 1 ;

O indicador inclui uma indicação de cor em tons brilhantes quando ocorrerem rompimentos de nível:

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 25/04/2011.

Figura 1. O indicador iCCI_NR