Exp_ColorMETRO_Stochastic - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação que utiliza o ColorMETRO_Stochastic indicador. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver mudança na cor da nuvem.
O Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorMETRO_Stochastic.ex5 compilado. Coloque-o em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado do teste para 2014, GBPJPY H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14463
