Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iCCI_NR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 932
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O iCCI_NR com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador iCCI_NR.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador iCCI_NR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14467
iCCI_NR
O indicador CCI sem ruído.Exp_ColorMETRO_Stochastic
Sistema de negociação que utiliza o indicador ColorMETRO_Stochastic.
iCCI_NRCandle
O indicador iCCI_NR implementado como uma sequência de velas.Exp_iCCI_NR
Sistema de negociação utilizando o indicador iCCI_NR.