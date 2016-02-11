真实作者:

无噪音的 CCI 指标. 这个CCI指标增加了一个改变敏感度的选项, 它是一个额外的输入参数:

input uint Sens= 1 ;

在指标值出现突破时, 指标还包含了颜色指示:

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. iCCI_NR 指标