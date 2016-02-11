代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

iCCI_NR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1426
等级:
(18)
已发布:
已更新:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Peter

无噪音的 CCI 指标. 这个CCI指标增加了一个改变敏感度的选项, 它是一个额外的输入参数:

input uint Sens=1; // 敏感度阈值

在指标值出现突破时, 指标还包含了颜色指示:

input int HighLevel=+100;
input int MiddleLevel=0;
input int LowLevel=-100;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 于2011年4月25日发布于代码库中.

图 1. iCCI_NR 指标

图 1. iCCI_NR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14466

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

使用 ColorMETRO_Stochastic 指标的交易系统.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorMETRO_Stochastic 指标.

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 iCCI_NR 指标.

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

以一系列烛形形式实现的 iCCI_NR 指标.