请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Peter
无噪音的 CCI 指标. 这个CCI指标增加了一个改变敏感度的选项, 它是一个额外的输入参数:
input uint Sens=1; // 敏感度阈值
在指标值出现突破时, 指标还包含了颜色指示:
input int HighLevel=+100; input int MiddleLevel=0; input int LowLevel=-100;
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 于2011年4月25日发布于代码库中.
图 1. iCCI_NR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14466
Exp_ColorMETRO_Stochastic
使用 ColorMETRO_Stochastic 指标的交易系统.ColorMETRO_Stochastic_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorMETRO_Stochastic 指标.
iCCI_NR_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 iCCI_NR 指标.iCCI_NRCandle
以一系列烛形形式实现的 iCCI_NR 指标.