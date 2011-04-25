Ставь лайки и следи за новостями
Commodity Channel Index (CCI) with Noise Reduction - индикатор для MetaTrader 4
- 10802
Бесшумный индикатор CCI.
Имеет те же поля, что и стандартный CCI, плюс параметр чувствительности - Sens, что позволяет отсечь незначащие (шумовые) колебания рынка, и тем самым радикально сократить количество ложных сигналов индикатора.
На картинке в одном подокне выведены стандартный CCI (красный) и CCI с выставленным порогом в 4 пп. (синий):
Комментарии (скромность - мое второе имя) - излишни.
===
В секции входных параметров можно сделать доступными поля для предварительной фильтрации котировок, и тем самым сгладить нервический характер, присущий CCI. Кто желает, может "заэкстернить" глобальные переменные:
// входные параметры // MA int MAperiod=1; // период предварительного сглаживания int MAmethod=0; // метод предварительного сглаживания
Нормальный результат получается уже при периоде 2.
Удачи, баблонавты!
