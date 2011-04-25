Бесшумный индикатор CCI.



Имеет те же поля, что и стандартный CCI, плюс параметр чувствительности - Sens, что позволяет отсечь незначащие (шумовые) колебания рынка, и тем самым радикально сократить количество ложных сигналов индикатора.

На картинке в одном подокне выведены стандартный CCI (красный) и CCI с выставленным порогом в 4 пп. (синий):

Комментарии (скромность - мое второе имя) - излишни.



===

В секции входных параметров можно сделать доступными поля для предварительной фильтрации котировок, и тем самым сгладить нервический характер, присущий CCI. Кто желает, может "заэкстернить" глобальные переменные:

int MAperiod= 1 ; int MAmethod= 0 ;

Нормальный результат получается уже при периоде 2.

Удачи, баблонавты!