iCCI_NR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Peter
サイレントインディケータCCI。インディケータCCIのこのアナログは、追加の入力パラメータを導入することによって、その感度を変更する機能が追加されました。
input uint Sens=1; // 感度の敷居
インディケータには、レベルの突破時のヒストグラムの明るい色でのカラー表示が追加されています。
input int HighLevel=+100; input int MiddleLevel=0; input int LowLevel=-100;
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2011年4月25日です。
図1. インディケータ iCCI_NR
Exp_ColorMETRO_Stochastic
インディケータColorMETRO_Stochasticを使用した取引システムです。ColorMETRO_Stochastic_HTF
インディケータ ColorMETRO_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
iCCI_NR_HTF
インディケータ iCCI_NRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。iCCI_NRCandle
ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。