コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

iCCI_NR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
824
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

Peter

サイレントインディケータCCI。インディケータCCIのこのアナログは、追加の入力パラメータを導入することによって、その感度を変更する機能が追加されました。

input uint Sens=1; // 感度の敷居

インディケータには、レベルの突破時のヒストグラムの明るい色でのカラー表示が追加されています。

input int HighLevel=+100;
input int MiddleLevel=0;
input int LowLevel=-100;

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2011年4月25日です。

図1. インディケータ iCCI_NR

図1. インディケータ iCCI_NR

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14466

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

インディケータColorMETRO_Stochasticを使用した取引システムです。

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

インディケータ ColorMETRO_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

インディケータ iCCI_NRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。