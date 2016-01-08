実際の制作者：

Peter

サイレントインディケータCCI。インディケータCCIのこのアナログは、追加の入力パラメータを導入することによって、その感度を変更する機能が追加されました。

input uint Sens= 1 ;

インディケータには、レベルの突破時のヒストグラムの明るい色でのカラー表示が追加されています。

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2011年4月25日です。

図1. インディケータ iCCI_NR