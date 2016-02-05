Autor real:

Peter

Indicador CCI con reductor de ruido. A este análogo del indicador CCI se le ha añadido la posibilidad de cambiar su sensibilidad mediante la introducción de un parámetro de entrada adicional:

input uint Sens= 1 ;

Al indicador se le ha añadido una indicación de color en los tonos claros del histograma al romper los niveles:

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 25.04.2011.

Fig. 1. Indicador iCCI_NR