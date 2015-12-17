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Индикаторы

iCCI_NR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3101
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
icci_nr.mq5 (9.96 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
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Реальный автор:

Peter

Бесшумный индикатор CCI. В этот аналог индикатора CCI добавлена возможность изменения его чувствительности введением дополнительного входного параметра:

input uint Sens=1; // Порог чувствительности

В индикатор добавлена цветовая индикация в светлых тонах гистограммы при пробое уровней:

input int HighLevel=+100;
input int MiddleLevel=0;
input int LowLevel=-100;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.04.2011.

Рис.1. Индикатор iCCI_NR

Рис.1. Индикатор iCCI_NR

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_Stochastic.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

Индикатор ColorMETRO_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.