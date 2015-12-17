Реальный автор:

Peter

Бесшумный индикатор CCI. В этот аналог индикатора CCI добавлена возможность изменения его чувствительности введением дополнительного входного параметра:

input uint Sens= 1 ;

В индикатор добавлена цветовая индикация в светлых тонах гистограммы при пробое уровней:

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.04.2011.

Рис.1. Индикатор iCCI_NR