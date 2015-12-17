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iCCI_NR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Peter
Бесшумный индикатор CCI. В этот аналог индикатора CCI добавлена возможность изменения его чувствительности введением дополнительного входного параметра:
input uint Sens=1; // Порог чувствительности
В индикатор добавлена цветовая индикация в светлых тонах гистограммы при пробое уровней:
input int HighLevel=+100; input int MiddleLevel=0; input int LowLevel=-100;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.04.2011.
Рис.1. Индикатор iCCI_NR
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_Stochastic.ColorMETRO_Stochastic_HTF
Индикатор ColorMETRO_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.iCCI_NR_HTF
Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.