Der Silent Indikator CCI. In diesem Analogon des Indikators CCI wurde die Möglichkeit einer Änderung ihrer Empfindlichkeit durch einen zusätzlichen Eingangsparameter hinzugefügt:

input uint Sens= 1 ;

Im Indikator wurde die Farbidentifikations in den leuchtenden Farben des Histogramms beim Druchbruch der Ebene hinzugefügt:

input int HighLevel=+ 100 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 100 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 25.04.2011. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator iCCI_NR