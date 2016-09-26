CodeBaseKategorien
Indikatoren

iCCI_NR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor:

Peter

Der Silent Indikator CCI. In diesem Analogon des Indikators CCI wurde die Möglichkeit einer Änderung ihrer Empfindlichkeit durch einen zusätzlichen Eingangsparameter hinzugefügt:

input uint Sens=1; // Empfindlichkeitsschwelle

Im Indikator wurde die Farbidentifikations in den leuchtenden Farben des Histogramms beim Druchbruch der Ebene hinzugefügt:

input int HighLevel=+100;
input int MiddleLevel=0;
input int LowLevel=-100;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 25.04.2011. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator iCCI_NR

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_Stochastic.

ColorMETRO_Stochastic_HTF ColorMETRO_Stochastic_HTF

Der Indikator ColorMETRO_Stochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Der Indikator iCCI_NR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

Der Indikator iCCI_NR in einer Kerzen-Form.