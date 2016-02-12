Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Média Móvel VR - indicador para MetaTrader 4
- 1199
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Um indicador de média móvel simples e clássico a mudança de cor, dependendo da direção.
Fornece informações mais claras sobre o preço médio atual.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14447
