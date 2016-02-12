CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Média Móvel VR - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Visualizações:
1199
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador de média móvel simples e clássico a mudança de cor, dependendo da direção.

Fornece informações mais claras sobre o preço médio atual.

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14447

iStdDev - Canal do Desvio Padrão iStdDev - Canal do Desvio Padrão

Indicador simples para mostrar dois níveis do Canal de Desvio Padrão em seu gráfico.

Fósforos RJT Fósforos RJT

Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos fósforos.

Ordenar Volume Ordenar Volume

Calcula o volume de cada moeda no par com base no movimento dos preços.

Média Móvel Ex Média Móvel Ex

Média móvel com alguns recursos extras.